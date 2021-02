Kyrgios a Djokovic: 'No puedo tomar en serio a alguien que está de fiesta en pandemia'

Nick Kyrgios, siempre polémico, contestó a las palabras de Novak Djokovic en las que afirmaba no respetarlo fuera de las pistas de tenis, criticando el australiano las fiestas del considerado número uno del mundo durante la pandemia por Coronavirus.

“Es extraño para mí, porque, ya sabes, leí sus comentarios, dijo que no me respeta fuera de la cancha. Creo que, en realidad, tendría mucho sentido para mí si él dijera “mira, no respeto al chico en la cancha”, porque entiendo que no está de acuerdo con algunas de mis payasadas.

“Es un gato muy extraño. Un gran jugador de tenis, pero desafortunadamente alguien que está de fiesta sin camisa durante una pandemia global, no sé si puedo tomar algo de ese hombre. Eso es tan malo como me parece”, señaló Nick en entrevista con ESPN.

Respecto a su impresión sobre quién es el mejor tenista de la historia desde su punto de vista, indicó que: "Federer es el mejor de todos los tiempos. Con su conjunto de habilidades, la forma en que juega el juego, creo que es puro. De hecho, creo que los talentosos Nadal y Djokovic ni siquiera están cerca de Roger“.

Djokovic, que empezó la defensa de su título en el Australian Open con una victoria 6-3, 6-1, 6-2 en el primer día en la arena Rod Laver, fue consultado sobre estas palabras y se limitó a decir que no emitiría una respuesta.

Kyrgios, por su parte, avanzó este lunes a la segunda ronda tras derrotar al portugués Federico Ferreira Silva por un triple 6-4.