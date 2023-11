Marcelo Ramírez: El piloto de la Escudería Marzal que se inspiró en Cars y Transformers

En la actualidad, Sergio Pérez ha inspirado a muchos niños a ser pilotos, y en su momento, corredores como Ayrton Senna, Juan Manuel Fangio o Michael Schumacher lo hicieron con los jóvenes de su época; sin embargo, existe un caso fuera de lo convencional, pues el piloto de la Escuderia Marzal, Marcelo Ramírez, no soñaba con ser piloto y su amor por los carros comenzó cuando vio por primera vez Cars y Transformers 3.

“Desde que vi Transformers 3 me empezaron a gustar mucho los carros. Las carreras no le encontraba la pasión hasta hace poco, pero los carros siempre me han gustado. Otras películas por las cuales me enamoré de los carros son las de Cars, ya que nací en 2002”, dijo Marcelo en entrevista para RÉCORD.

El regiomontano quien busca competir el próximo año en Estados Unidos tomó por primera vez un volante de automóvil de carrera en pandemia, ya que por las normas de salubridad, no podía practicar basquetbol que era su deporte favorito y el que le inculcó su familia.

“Mis papás me inculcaron la metodología de atleta, yo duermo temprano, hago deporte, como bien, tengo buenos hábitos, siempre cuido mi cuerpo, cuando les dije que lo iba a intentar en los automóviles, ellos se asustaron, porque es un deporte con mucho riesgo. Fue una decisión que tuve que platicar con ellos, pero cambió su postura cuando vieron que era un piloto maduro y seguro y que no arriesgaría mi vida o salud ni la de otra persona”, afirmó.

Ramírez quiere cerrar de la mejor manera el campeonato el próximo 12 de noviembre en la Ciudad de México, ya que lamentablemente, ha tenido una temporada negativa donde ha chocado en cinco ocasiones, la última, el pasado 22 de octubre en Puebla, situación que ya ha convertido en una constante en su vida, pero que no deja que le afecte emocionalmente.

“Cuando estoy a punto de chocar me pongo duro en los músculos, abdomen, pecho y todo, porque va a doler, quito las manos del volante, porque el volante se tuerce y puede romperme una muñeca,dejo que el equipo de seguridad haga su trabajo”, continuó.

“En ese momento me pregunto: ¿fue mi culpa? ¿Lo pude prevenir? Lo escribo y sigo adelante, porque sino me puede afectar en mi rendimiento y fuerza mental. Un piloto sabe a lo que se enfrenta y sabe que puede ser su última carrera, por eso uno debe enfocarse en lo que quiere uno que pase”, concluyó.

