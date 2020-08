Martín Fuentes: 'Ya experimentamos la nueva normalidad y está complicado'

A Martín Fuentes le gusta estar rodeado de gente, su familia es el motor de su existencia y trabajar por horas para poner a punto su auto hace que su equipo sea otra parte trascendental de su vida. Pero antes de cada carrera, el piloto mexicano prefiere permanecer completamente aislado por unos minutos, un ritual que sigue a rajatabla para encontrar esa paz mental que lo ha llevado al éxito en las pistas.

Para el conductor de 43 años es esencial la concentración previa a una competencia, tanto como lo es practicar deportes extremos en sus ratos libres para liberar toda tensión que pueda cargar en la cotidianidad de su trabajo como empresario. Por lo que este fin de semana en Elkhart Lake tendrá en su experiencia y capacidad de análisis de la pista, sus mejores herramientas para la batalla por la supremacía en el GT World Challenge America.

“Este fin de semana vamos a lo que es Road America y estamos ya emocionados, listos para volver a correr”, dijo en charla con RÉCORD. “Ya corrimos hace 15 días y experimentamos lo que es la nueva realidad de la nueva normalidad y sí está complicado, no hay espectadores, no hay gente en tribunas y eso cambia el panorama. La interacción es mucho más fría y es diferente, es algo nuevo, pero ya dentro de la pista las cosas son iguales, nosotros no estábamos pendientes de lo que pasaba fuera de la pista sino la competencia interna, lo que realmente a nosotros nos interesa”.

Fuentes cuenta con un codiciado palmarés del que destaca el haberse convertido en el primer mexicano en ganar el Pirelli World Challege GTA 2016, cuando rompió dos récords mundiales con siete carreras seguidas en primera posición, además de nueve primeros lugares en total durante la temporada, lo que lo llevó a ser premiado en los Ferrari Awards de ese mismo año. Es por eso que aunque dudó en participar tras la pandemia, su sed de triunfo lo llevó a mantenerse en la disputa por un nuevo cetro.

“Sí, varias veces (pensó en no participar). Era complicado el tema de exponer a mi familia en esta situación, pero después de ver todas las medidas de seguridad que decidieron tomar, el compromiso ahí está y también el contrato con ellos. Es un trabajo para mí, pedí tener la mayor seguridad posible y sí la tenemos”, explicó.

“Espero que las temperaturas no estén tan altas en Road America y obviamente mejorar eso y tener un fin de semana rotundo, para poder llevar este fin de semana la mayor cantidad de puntos posibles y llevar a Ferrari a estar por delante de Mercedes que en Fórmula 1 van superando por mucho y aquí trataremos de hacer la diferencia”, añadió.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: MARC MÁRQUEZ SUFRIÓ APARATOSA CAÍDA EN GP DE ESPAÑA