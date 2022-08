Masters 1000 de Cincinnati: Borna Coric se convirtió en el ganador menor rankeado de la historia

El croata Borna Coric, quien se ubicaba en el número 152 del ranking, se convirtió en el ganador menor rankeado en la historia del Masters 1000 de Cincinatti.

Contra todo pronóstico, el croata se impuso al griego Stefanos Tsitsipas (4to), quien doblegó 7-6, 6-3, 6-3 al ruso Daniil Medvedev, primero del ranking para acceder a estas semifinales.

.Coric dominó ampliamente a Tsitsipas y solo le bastaron dos sets para llevarse el triunfo por 7-6 y 6-2, con el que hizo historia en este torneo.

En la previa Coric consideberaba que no tenía muchas posibilidades de ganar, pero el resultado le sonrió: “Él es el gran favorito en la final de mañana, obviamente. He hecho todo lo que he podido esta semana, más de lo esperado. Simplemente trataré de divertirme”, comentó previo al partido.

