Memo Rojas y sus objetivos en la WEC: "Ganar el campeonato y las 24 horas de Le Mans"

Memo Rojas vive su primera temporada como piloto del equipo Alpine dentro del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, en la categoría LMP2, en lo que representa uno de los mayores retos de su carrera.

El piloto mexicano confirmó que tiene sus objetivos bastante claros en la WEC, donde los dos más importantes para él son ganar el Campeonato Mundial y las 24 horas de Le Mans, carrera que hasta el momento no ha podido conseguir en su carrera.

“Este es un suceso que tiene una gran importancia en mi carrera por varios motivos. Primero porque desde mi regreso a Europa y a pesar de haber ganado dos campeonatos en la European Le Mans Series, no me había podido colocar con un equipo top, y en esta ocasión el fichar con Alpine me pone por primera vez desde mi regreso a Europa, con uno de los mejores equipos del WEC", explicó en un comunicado.

Rojas viene de cosechar diversos éxitos en la European Le Mans Series (ELMS), en donde ya tuvo la oportunidad de ganar dos campeonatos europeos, pero ahora se le abre la posibilidad de competir con uno de los equipos top del certamen de la WEC y es algo que no piensa desaprovechar el capitalino.

Sobre su llegada a Alpine, Memo Rojas añadió que "este es un equipo que sabe ganar la carrera, sabe cómo prepararse y cómo afrontar una de las carreras más duras del automovilismo mundial (24 Horas de Le Mans), y espero que en este 2023 podamos estar en posición de pelear esa anhelada victoria".

Memo es uno de seis pilotos que estarán con la marca francesa. Memo Rojas, André Negrão, Matthieu Vaxivière, Olli Caldwell, Charles Milesi y Julien Canal conforman los pilotos de la escuadra.

Este es el calendario que se le viene a Memo Rojas con Alpine:

17 de Marzo | 1,00 millas de Sebring

16 de Abril | 6 horas de Portimao

29 de abril | 6 horas de Spa Francorchamps

10 y 11 de junio | 24 horas de Le Mans

9 de julio | 6 horas de Monza

10 de septiembre | 6 horas de Fuji

4 de noviembre | 8 horas de Bahrein

¿Quién es Memo Rojas?

Memo Rojas es un piloto mexicano de 41 años que viene de sumar dos campeonatos en la European Le Mans Series (2017-2019), categoría donde logró 12 podios y tres victorias, así como una pole position en las 24 horas de Le Mans en 2018.

El mexicano también ha conquistado cuatro campeonatos en la Grand Am Series (2008, 2010-12), en donde sumó tres victorias en los 24 horas de Daytona (2008, 2011 y 2013), un triunfo en las 12 horas de Sebring (2014), y tres victorias en las seis horas de Watkins Glen (2008-2010).

