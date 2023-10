México consigue otra plaza olímpica para París 2024; ahora fue en boxeo

Esta mañana de jueves, el boxeador mexicano Marco Alonso Verde consiguió su primer objetivo al ganar la plaza para los Juegos Olímpicos de París 2024, luego de avanzar a la final de la división de 71 kg. Mañana se enfrentará contra el ecuatoriano José Rodríguez y buscará colgarse la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023.

“Ayer no pude ni dormir, estaba ansioso de cómo iba a ser la pelea y tenía mucho miedo, pero como dicen ‘el rival más fuerte es uno mismo'. Cumplimos el primer objetivo, nos falta el oro panamericano, aún no me siento satisfecho”, señaló Verde Álvarez a los medios de comunicación.

La batalla final será el viernes 27 de octubre a las 8:45 horas y el mazatleco llega como favorito luego de vencer en dos ocasiones a José Gabriel Rodríguez; la primera vez en Belgrado 2021 y en el Campeonato Continental AMBC en 2022.

“Confiamos en la posibilidad de alcanzar una medalla. Agradecemos a todos los que en algún momento nos han extendido su apoyo para los fogueos que requerimos en su formación y con el estímulo de becas que le otorgan a los atletas”, comentó Radamés Hernández, entrenador de Marco.

“El Green” trae el deporte en la sangre, pues su padre fue atleta en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, por lo que el apellido Verde seguirá vigente en la máxima justa deportiva.

