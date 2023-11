México sigue con sequía en los Juegos Panamericanos tras descalificación de Daniel Martínez

Que siempre no. Cuando parecía que México conseguía su medalla de oro número 36 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a través de Fernando Daniel Martínez, hubo una revisión por los jueces y lo descalificaron por una falta.

La situación se dio en la prueba de 5 mil metros masculinos, donde el corredor había superado al estadounidense Kasey Knevelbaard por 0.01 segundos, sin embargo, Martínez le obstruyó ligeramente el paso con el brazo, por lo que fue castigado.

"Nos tomó por sorpresa y al estadounidense también, fue cuando le pregunté: '¿te toqué?' y me dijo: 'no, no me tocaste, yo no fui el que apeló. La descalificación viene de abajo... Cuando abriste el brazo nunca me. tocaste.' Obviamente vas corriendo y todo puede pasar", señaló Martínez para Todo Menos Futbol.

Con la sanción, el primer lugar fue para el atleta norteamericano, la medalla de plata fue para el canadiense Charles Philibert-Thiboutot con un tiempo de 14:48.02 y la presea de bronce se la quedó el brasileño Altobeli da Silva (14:48.18).

México ha sufrido una sequía de medallas de oro en las últimas horas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, situación que han aprovechado Canadá y Brasil para superarlo en el medallero.

