Nadal enciende alarmas sobre su lesión en Brisbane: “Fue en una zona parecida a la que me operé el año pasado”

El tenista español y leyenda del deporte blanco, Rafael Nadal, ha sido eliminado del ATP 250 Brisbane en los cuartos de final por el australiano Jordan Thompson, pero lo que más preocupa es que de nueva cuenta el ganador de 22 Grand Slams volvió a sentir una molestia en la misma zona de la que fue operado el año pasado.

Durante el encuentro que Rafa perdió por marcador de 7-5, 6-7 y 3-6, el español se vi mermado físicamente ya que a la mitad del mismo sintió una molesta justamente en la misma zona de la que se lesionó el año pasado y que tuvo que ser operado, por lo cual quedó fuera de todas las competiciones de prácticamente todo el 2023.

"El dolor fue en una zona parecida a la que me operé el año pasado pero diferente. Como más muscular. El pasado año fue el tendón y esto es más como un músculo cansado. No es lo mismo del año pasado porque lo noté al momento y esta vez no noté eso", declaró Nadal ante la prensa después del juego.

De igual forma, Rafael Nadal señaló que no tiene claro lo que sea, pues podría tratarse solamente de una sobre carga muscular ya que se pasó un año sin actividad de alto rendimiento, pero tendrá que realizarse los estudios pertinentes para descartar cualquier otra lesión que sea más grave y que pudiera poner en riesgo su carrera.

"Ahora mismo es muy pronto para poder decir nada. No es un día para hablar más de la cuenta de eso. Solo espero que sea una sobrecarga grande y que en los próximos días pueda seguir entrenando. Si no es así, ya será el momento de hacer más pruebas”, además Rafa declaró que también tiene en cuanta un escenario de una lesión más grave "Tengo que aceptar las cosas como vienen".

El próximo domingo 14 de enero dará comienzo el Abierto de Australia en donde Nadal estaba contemplado para hacer su reaparición en un Grand Slam, pero con la lesión que sufrió en Brisbane, está en duda si podrá jugar o no este torneo.