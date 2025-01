Oliver Rowland se lleva la victoria en el e-Prix de la CDMX

Este sábado se corrió una edición más del E-Prix de la Fórmula E en el Autódromo de la Hermanos Rodríguez, donde un Nissan le rompió el fin de semana a la escudería alemana Porsche en las últimas vueltas de la carrera en México.

Después de lo que parecía ser una carrera tranquila para Antonio Félix Da Costa y Pascal Wehrlein, un par de safety cars les terminó por arrancar a los Porsche el 1-2, que era los presupuestado por la escudería alemana.

