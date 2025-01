Checo Pérez tomará una decisión sobre su futuro en seis meses: "Mi prioridad es disfrutar"

La próxima semana se cumplirá un mes de que Sergio 'Checo' Pérez anunció su salida de Red Bull. Y por ahora el piloto mexicano no tiene definido qué hará con su futuro en la Fórmula 1 y el automovilismo.

Checo anunció su salida de Red Bull el mes pasado | MEXSPORT

Aunque su padre, Antonio Pérez Garibay, aseguró que no había un Plan B ni C, por lo que era el retiro del tapatío, el propio piloto todavía no tienen claro qué camino seguir.

"Ahorita estoy en una posición increíble, soñada, que ni yo mismo me daba cuenta dónde estaba parado, entonces si me preguntas ahorita, la verdad es que no lo sé, estoy muy contento con mi vida, muy ilusionado con lo que tengo por delante”, declaró Checo en un evento público.

Checo todavía no tiene definido qué hará con su carrera | MEXSPORT

Hasta ahora, Pérez Mendoza era uno de los pilotos más veteranos de la parrilla de Fórmula 1 con 14 temporadas consecutivas en la categoría. Sin embargo, en 2025 quedará fuera y aunque se habla de una oportunidad en 2026 con Cadillac, el piloto lo toma con calma.

"Sin duda, si me llega un proyecto bueno e interesante, sin duda que lo voy a considerar y pensar, pero todo llegará en su momento", reiteró Checo, que todavía tiene algunos compromisos comerciales que cumplir con Red Bull, aunque no dio detalles sobre ello.

El mexicano quiere disfrutar con su familia antes de tomar una decisión | MEXSPORT

El tapatío solo enfatizó que quiere aprovechar este tiempo con su familia antes de tomar una decisión definitiva. "Mi prioridad ahora es disfrutar, hacer cosas que no he hecho; viajar, estar con mi familia y los próximos 6 meses, tomaré una decisión sobre qué es lo que quiero en el siguiente paso en mi carrera”, sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FÓRMULA E ABRE LAS PUERTAS A LA LLEGADA DE CHECO PÉREZ