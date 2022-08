Paola Longoria decepcionada de la gestión de Guevara en la CONADE: “Es una tristeza"

Paola Longoria, raquetbolista mexicana, se entrevistó con 'ABC Deportes' y dejó ver su molestia contra la gestión de Ana Gabriela Guevera, Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), luego de no recibir el apoyo por parte de la comisión para la Selección Nacional de Raquetbol que competirá en el Campeonato del Mundo del 18 al 28 de agosto en San Luis Potosí.

El pasado miércoles 10 de agosto Guevara y la CONADE informaron sobre un monto pendiente de comprobar desde 2014 por 432 mil 206.23 pesos, cantidad por la que no pueden recibir el apoyo actualmente, aunque Longoria aseguró que en su momento se entregaron los recibos para justificar el gasto.

“Voy a ser honesta, Samantha (Salas), mis compañeros y yo hemos llevado los comprobantes en mano, nos los habían recibido y por alguna razón se perdieron y la única manera de comprobar (los gastos) es que sí fuimos al torneo”.

Los seleccionados optaron por abrir una cuenta en el portal de 'Gofundme' en busca de aportaciones económicas que les permitan solventar su participación en el torneo.

“Es una tristeza ver que al Raquetbol no se le apoye, es un deporte que le ha dado grandes satisfacciones a México. Hoy en día, ni siquiera recibo mi beca de los seis mil pesos, o sea después de que me la bajaron casi al 70 por ciento, tengo una beca que yo recibía cuando ganaba las olimpiadas nacionales y lo tengo que decir, es una vergüenza que el deporte mexicano esté en esta situación ahora… Somos el deporte que dio todas las medallas en Juegos Panamericanos, y sí, no somos deporte olímpico, pero en lo que nos corresponde como disciplina sí damos los resultados”.

La raquetbolista aseguró ser admiradora de Guevara como deportista pero confesó que su gestión al frente de la CONADE deja mucho que desear.

“Como deportista la admiro cañón y no tengo nada que decir, pero la realidad ella la vivió y me extraña que a este punto no entienda lo que en su momento vivió. Soy una atleta a la que no le gusta el chisme ni los dramas, casi no me muevo en ese tipo de cosas, pero ya es momento de alzar la voz y decir ‘oye, ya’” .

