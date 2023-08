Paola Longoria gana demanda contra Conade y Ana Guevara por adeudo

La raquetbolista mexicana, Paola Longoria, dio a conocer que ganó la demanda impuesta en su contra por la Conade y Ana Guevara por un presunto adeudo de 1.6 mdp en gastos no comprobables.

Durante una entrevista con La Afición, Longoria explicó que sus abogados se encuentran trabajando para dar por terminado el asunto y recibir el dinero que se le debe, pues aseguró que no ha recibido ningún tipo de apoyo o beca en más de tres años.

"Ya llevo más de tres años sin beca. No he recibido mis estímulos tanto del Campeonato del Mundo de Guatemala y el reciente de México, y es una lástima que no pueda tener ese premio a mi esfuerzo, a mi dedicación, a todo lo que doy día con día como atleta para poner a México en lo más alto.

"Desgraciadamente es una guerra que ya no peleo yo, sino mis abogados, y estoy muy contenta porque mi demanda se ganó, y ahorita es justamente buscar el cómo poder recibir ese dinero", comentó.

Asimismo, comentó que espera que la relación con la titular de la Conade mejore, ya que considera que viene un "año importante" para el deporte mexicano y es necesario desprenderse del "rencor y rivalidad" para poder cambiar.

"La verdad que estoy contenta y agradecida con esos premios que nos dio el Presidente de México por los Centroamericanos, pero honestamente tenía miedo de no recibirlos por todo este tema. Ya me lo dieron, y esperemos que sea el comienzo de un proceso más amigable, creo que ya es hora de quitarnos el rencor, la rivalidad, y el estarnos peleando, se viene un año importante para el deporte y creo que se puede cambiar. Ya lejos de a ver si te apoyo, si tú me caes bien, ya, tú lo viviste, tú estuviste ahí, vamos a ver cómo sí, y esa es la manera de cómo puedes cambiar ese chip", agregó.

