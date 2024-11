Rafa Nadal se prepara y mentaliza para su retiro en la Copa Davis

El retiro está cada vez más cerca para Rafael Nadal. El de Manacor disputará las Finales de la Copa Davis, a disputarse en Málaga del 19 al 24 de noviembre, y afronta su preparación con la consciencia de lo que está por pasar.

En ese sentido, aseguró que no forzará de más a su cuerpo en esta última competencia en su carrera como profesional. "Primero hay que ver como me voy sintiendo estos días en el entrenamiento y si realmente no me veo listo para tener opciones de ganar el individual, voy a ser el primero que no va a querer jugar", declaró a la Real Federación Española de Tenis.

Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam, forma parte de la selección de David Ferrer y en su historial tiene cinco de seis coronas que ha logrado España en la Copa Davis, la última en 2019. "Más o menos he podido hacer una buena preparación por eso estoy aquí".

"Hay que ver en el día a día, llevo tiempo sin competir y la realidad es que me apetece vivir esta semana sea de la manera que sea", añadió el balear, cuya última participación en un torneo a nivel de competencia fue en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Con la ilusión de cerrar una etapa muy bonita y larga de mi vida viviendo estos últimos momentos con ilusión, con normalidad también y, bueno, desde la aceptación de lo que es todo un principio y un final", añadió Nadal, quien se refirió a la Copa Davis de 2004 como su primera gran alegría como profesional.

Reiteró que no quiere que, por tratarse de su última competencia, se condiciones su participación de alguna manera y que será el primero en dar un paso a un lado si no se siente para competir. "Ya se lo he dicho a David en muchas ocasiones, que no tomen ninguna decisión en base a lo que es mi última semana como tenista profesional".

Por último, consideró que tienen oportunidad de ganar el torneo aunque se trate de una superficie rápida y complicada. "Estoy más que agradecido y satisfecho con todo lo que me ha pasado durante todos estos años".

"Lo que me gustaría es evidentemente que el equipo funcione bien y tener opciones de ganar una Copa Davis más ya sea jugando o animando desde la grada. Yo estoy aquí para vivir esta semana con ilusión y después veremos qué pasa", concluyó.

