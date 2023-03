Rodrigo Pacheco se ‘defiende' de las críticas: ‘He tenido mejores resultados que varios’

Rodrigo Pacheco es un mexicano más que vuelve a ser etiquetado como la promesa del tenis para nuestro país, pero a diferencia de muchos de los que se quedaron en el camino, el yucateco tiene dos aspectos que los otros no, hambre y mentalidad.

El tenista de 17 años apareció ayer en el Abierto Mexicano de Tenis y aunque cayó en el cierre de la jornada ante Alex de Miñaur por 1-6 y 2-6, confía en su juego. No teme a la presión y se describe como un jugador con todas las cualidades de una futura estrella.

“He tenido mejores resultados a nivel juvenil de lo que ellos tuvieron, tengo mejores cualidades, tanto el físico que soy una persona alta y con gran físico para el tenis. También tengo la experiencia que ellos han vivido y me han compartido que no haga para seguir creciendo en este deporte. Todos son mis amigos de los que se llamaban promesas del tenis y los quiero mucho y todos tienen un tenis muy bueno. No me gusta compararme porque ellos también tenían cosas muy buenas, pero yo tengo el carácter que ellos no tenían para dar ese impulso y ser el tenista profesional que todos esperan. Yo me la creo, esa es la palabra”, afirmó en charla con RÉCORD.

Pese a su resultado adverso ayer en Acapulco, ‘Rodri’ se llevó los aplausos, fue ovacionado y a su salida de la pista central, se fue acompañado de un cálido aplauso.

Pacheco es un chico que supera el 1.90 metros de altura y con perfil zurdo, dos de las características que más se auto destaca y que lo pueden llevar lejos en esta disciplina.

“La altura, mi servicio, mi estilo de juego que siempre soy agresivo. Tengo una bola muy incómoda y lo más importante es que soy zurdo, es una virtud muy grande. He recibido consejos de jugadores como Luis Patiño que es uno de mis mejores amigos, también de Manuel Sánchez, dice que soy una muy buena persona y eso ayuda mucho en la cancha. Todos ellos me apoyan mucho a ser un mejor jugador cada día”, afirmó.

Es así como este joven desea unirse a una élite a la que muy pocos mexicanos han ingresado, pero en la que confía esté muy pronto.

Rafa Nadal, su máximo ídolo

Rodrigo Pacheco creció prácticamente con la época de esplendor del Big 3. De ellos afirmó que Rafael Nadal es su máximo ídolo. Con el que sueña tener alguna vez un enfrentamiento y hasta adelantó quién sería el ganador.

“Contra Rafael Nadal, yo creo que, si es en arcilla, me ‘palicea’, pero lo disfrutaría mucho”, insistió.

Afirmó que, sin duda alguna, Rafael Nadal es su mayor ídolo por encima de Roger Federer y Novak Djokovic, pero eso no le quita ser objetivo e indicar que el serbio, quizá es el que más se destacaría por el sin fin de premios que ha ganado.

“Pues ahorita, Novak Djokovic acaba de empatar en Grand Slams a Nadal. Mi ídolo es Nadal, pero hay que ser realistas y ahorita Djokovic tiene mejores resultados que los tres”, describió.

Pacheco armó a su tenista ideal, ese que arrasaría con todos los rivales y de los cuales, le gustaría pulir y contar con esos talentos en unos años.

“Servicio Nick Kyrgios, forehand Rafael Nadal, revés de Novak Djokovic, bolea Roger Federer, slice Roger Federer, velocidad de cancha Novak Djokovic y devolución Andy Murray”, explicó.

