Rodrigo Pacheco tras su derrota en dobles: 'Espero que en el debut de singles pueda ganar'

Tanto Rodrigo Pacheco como Ernesto Escobedo se quedaron con buenas sensaciones de su encuentro de dobles en el Abierto de Los Cabos, pese a que al final se llevaron el descalabro.

“Las sensaciones fueron muy positivas, tanto Neto como yo, no somos tan especialistas en dobles como nuestros contrincantes, creo que hicimos un buen partido, en un momento estábamos jugando a un alto nivel en el super tie break íbamos muy bien en la primera mitad y al final yo cometí algunos errores que no había cometido en todo el partido comencé a fallar algunas devoluciones por tensión y los otros empezaron a meter más primeros saques”, declaró Pacheco al final del encuentro.

Luego de su eliminación en dobles, ahora ambos tenistas se van a enfocar en sus actuaciones en singles, donde esperan revertir el resultado y darle la alegría a la afición que este lunes no pudieron.

“Ya conocemos la cancha, las sensaciones del clima y la gente, por lo que ahora espero que en el debut en singles podamos ganar y avanzar en nuestro objetivo de salir campeones”, declaró Escobedo.

Pacheco, el segundo rankeado en juveniles, volvió a decir que sigue trabajando en el aspecto mental, uno de los factores que, desde su punto de vista, limitan su desempeño en la cancha.

“A veces ni yo me entiendo, hay semanas donde me molesto por todo otras donde disfruto mucho el tenis, también depende que te haya pasado y como te sientas en otros aspectos. Vengo trabajando con un profesional en el aspecto de la mente, tengo que mejorar mucho porque de repente o me pongo muy nervioso o se me va la concentración, creo que es algo de lo más débil que tengo en todo mi tenis, pero lo estoy mejorando día por día para sentirme más cómodo”, destacó.

