Rodrigo Rejón: El mexicano comienza actividad en el Eudurance Challenge 2022

El piloto mexicano Rodrigo Rejón, comienza su actividad deportiva en el campeonato Endurance Challenge 2022 que arranca este fin de semana en el Autódromo EcoCentro Querétaro, en donde se correrá, de manera simultanea, la F4 NACAM.

El joven piloto nacido precisamente en esta ciudad donde comienza la actividad, correrá por primera vez en Fórmula 4, lo cual lo tiene motivado para llevarse este título en su auto con el número 19.

“Nunca en mi vida he manejado un Fórmula y creo que es una buena oportunidad y estoy seguro de que me puedo llevar el campeonato de Fórmula 4 este año igual que el de Endurance Challenge y el de Nascar. Me siento muy contento y con toda la motivación, para lograrlo”, comentó Rejón.

La actividad de Endurance Challenge 2022 arrancará en las primeras horas del sábado, con las prácticas de todas las categorías, mientras que la Fórmula 4 también comenzará con la primera carrera de dos que se disputarán este fin de semana.

El domingo se correrá la segunda competencia de F4 y se llevará a cabo la primera fecha de la Endurance Challenge 2022, en punto de las 15:00 horas y culminará a las 19:00 horas.

En la temporada de Endurance Challenge, Rodrigo Rejón correrá un total de seis fechas, que arrancan este fin de semana en el Autódromo de Querétaro, la segunda carrera será el 21 de mayo en el Autódromo Hnos. Rodríguez. La fecha 3 se correrá 25-26 de junio en el Autódromo Miguel E. Abed en Puebla. El 20 de agosto se reanudará la acción en la cuarta fecha, de nueva cuena en el Hermanos Rodríguez.

La fecha 5 se correrá el 11 de septiembre en el Autódromo de Monterrey y la última cita será el 17-18 de diciembre, en el Autódromo Hnos. Rodríguez.

El 2021, Rejón termino el año en el tercer lugar del “Campeonato Nascar Peak México Series”, dentro de la Categoría Challenge, luego de un serial bastante peleado y en el que tuvo grandes actuaciones.

