Roger Federer: El hombre que ganó la medalla de oro en Beijing 2008

Todo en esta vida tiene un final y así como parecía que Roger Federer podría jugar durante toda su vida, esto no es posible, el día de hoy a decidido anunciar que se retira del tenis de alto nivel después de participar la siguiente semana en la Laver Cup, junto a quienes fueron de sus mayores rivales en su carrera tenística, Rafa Nadal, Djokovic y Murray.

Su majestad publicó a través de sus redes sociales una emotiva despedida, en la que señaló que su cuerpo le reclama ya no esforzarlo más, pues no ha podido jugar desde Wimbledon 2021 por la lesión que arrastra en su rodilla. “Como muchos de ustedes saben, los últimos tres años me han presentado desafíos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a estar en plena forma competitiva. Pero también conozco las capacidades y los límites de mi cuerpo, y el mensaje que me ha dado últimamente ha sido muy claro. Tengo 41 años”, admitió Roger.

“He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que jamás hubiera soñado, y ahora debo reconocer cuándo es el momento de poner fin a mi carrera”, agregó el suizo. “La Laver Cup de la próxima semana en Londres será mi último evento ATP. Jugaré más tenis en el futuro, por supuesto, pero no en Grand Slams o en el tour”.

La Perfección Suiza termina con su carrera profesional a 41 años de edad, siendo el mejor tenista que se ha visto sobre césped (siendo el máximo ganador de Wimbledon con ocho títulos), y uno de los mejores en general, llegando a disputar más de 1500 partidos y terminando con record de 1251–275; en sus 20 años como profesional consiguió 20 Grand Slam, cifra alcanzada solo por Djokovic y Nadal, ganando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos para Suiza en 2008 en la modalidad de dobles y una de plata en 2012 de manera individual, además de alzar la Copa Davis en 2014.

