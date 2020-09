Sayula II: A 47 años de La Vuelta al Mundo del equipo mexicano de vela

Un viaje a Irlanda para que no se casara a los 17 años le cambió la vida a Enrique Carlin y a su padre Ramón, quienes hace 47 años comenzaron la aventura más grande y desafiante de sus vidas.

Tras ver la convocatoria en una revista en Londres, Inglaterra, Ramón se inscribió a la primera edición de la regata Whitbread Round the World Race sin tener un barco ni tripulación, sólo con la ilusión de recorrer el mundo en vela.

"Fue una aventura de vida. Tenía 17 años y mi esposa actual 14 y nos queríamos casar a esa edad. Mi padre no se opuso, simplemente me dijo que me fuera a estudiar inglés y después regresara y me casara.

"Ahí vamos mi padre, mi madre y yo a Irlanda y en el camino nos encontramos con el catálogo de La Vuelta al Mundo, la primera de su tipo. Me preguntó si quería hacerla y se inscribió de inmediato; de tripulación sólo éramos él y yo y de ahí compra el velero, se integra la tripulación, todo lo que involucró ir a dar la vuelta al mundo", recordó Enrique Carlin en entrevista con RÉCORD.

El 8 de septiembre de 1973, el equipo mexicano Sayula II comenzó la primera edición de La Vuelta al Mundo en Portsmouth, Reino Unido. Contra todo pronóstico, finalizó la primera etapa en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en segundo lugar.

Rumbo a Sidney, Australia, las embarcaciones se enfrentaron a los '40 Rugientes'. Ramón jalaba la vela, que se llenó de aire y lo levantó a un costado del barco. Un movimiento abrupto de la nave hizo que las olas lo empujaran hacia arriba y en ese momento la tripulación lo regresó a cubierta.

Una ola rompió sobre la parte superior del Sayula II, lo levantó y tiró hacia abajo, quedó incomunicado por lo que la organización los dio por muertos. De manera asombrosa arribaron en primer lugar a Sidney.

Para el último trayecto el mástil se debilitó por lo que el equipo mexicano cambió constantemente las velas para mantener una buena velocidad sin que se rompiera.

Y el domingo de Pascua de 1974 el Sayula II hizo historia al convertirse en el primer campeón de la Whitbread Round the World Race.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VICEPRESIDENTE DEL COI: 'LOS JUEGOS OLÍMPICOS SE HARÁN CON O SIN COVID-19'