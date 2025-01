Sebastián Álvarez, piloto mexicano, gana en las 24 horas de Daytona

El piloto mexicano Sebastián Álvarez conquistó las 24 Horas de Daytona, logrando una victoria trascendental en la categoría LMP2 al volante del Tower Motorsports #8. Acompañado por Sebastien Bourdais, John Farano y Job Van Uitert, el regiomontano demostró su talento en una de las carreras de resistencia más desafiantes del mundo.

El camino al triunfo no fue sencillo. El equipo tuvo que remontar desde la posición 22 en la clasificación general y la 12 en su categoría. Sin embargo, la estrategia y la habilidad de los pilotos permitieron una escalada espectacular que culminó con un resultado histórico.

Congratulations to the No. 8 Tower Motorsports team on winning the LMP2 Class in the 63rd Rolex 24 At Daytona!!@Rolex24Hours | @TOWERMTSPRTS8 | @ROLEX pic.twitter.com/iDw8SDgLur

— IMSA (@IMSA) January 26, 2025