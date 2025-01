Madison Keys atribuye su mejora a la terapia su ayuda dentro y fuera de la cancha

La primera persona a la que Madison Keys envió un mensaje después de ganar el Abierto de Australia y obtener su primer título de Grand Slam el sábado fue a su madre. “Por supuesto que tienes que enviarle un mensaje a mamá primero”.

Otra de las personas a las que la estadounidense de 29 años contactó rápidamente fue su terapeuta. Keys atribuye que esas conversaciones durante el último año y medio le ayudaron en la vida y en general —para entenderse a sí misma, descubrir lo que realmente importa— pero también en la cancha, ya sea aceptando que los nervios aparecerán durante un partido o decidiendo que estaría bien si nunca ganaba un trofeo importante.

Ganó su primer GS | AP

Keys dijo durante una entrevista con The Associated Press el sábado que ella y su terapeuta “hablaron mucho” durante este viaje al extranjero, incluyendo después de una victoria ajustada sobre la clasificada Elena-Gabriela Ruse en la segunda ronda la semana pasada.

“Llamé y dije que estaba lidiando con algunas cosas. Y pudimos hablar”, dijo Keys. “Y luego simplemente continuamos enviándonos mensajes de texto desde entonces”. Hablan semanalmente o cada dos semanas durante la temporada, cuando es posible.

“También está la realidad de: A veces, digo, ‘Oye, necesito hablar en medio del torneo’”, explicó Keys. “A veces es incluso solo poder ir y venir (con) alguien que pueda brindar algún tipo de apoyo”.

Keys dijo que probó hablar con un psicólogo deportivo cuando tenía alrededor de 18 o 19 años, luego intentó trabajar con otros. “Nunca encontré realmente a alguien con quien conectara y encajara”, dijo. “Y entonces, finalmente cambié y me fui con mi terapeuta actual”.

Habló de la importancia de los terapeutas | AP

Durante su conferencia de prensa después del triunfo 6-3, 2-6, 7-5 sobre la número 1 Aryna Sabalenka, Keys mencionó las formas en que la terapia la ayudó a superar preocupaciones que quizás le impedían jugar lo mejor posible en el pasado. Eso incluyendo la idea de que, si nunca ganaba un trofeo importante, no estaría a la altura de las expectativas de los demás.

Para ella el proceso incluyó “ser realmente honesta y obtener ayuda y hablar con alguien, y no solo sobre tenis, sino sobre cómo me sentía conmigo misma. De nuevo, muy incómodo. Nunca me gusta estar incómoda. Honestamente creo que, si no hubiera hecho eso, entonces no estaría sentada aquí”.

Señaló que el tour de tenis femenino WTA tiene profesionales disponibles en el lugar en los torneos, pero también sugirió que ese tipo de cosas podría ser útil para muchas personas, no solo para los atletas profesionales.

Considera que ha mejorado mucho | AP

“El estigma alrededor de la terapia, en general, no solo en los deportes, creo, está empezando a desaparecer lentamente. Creo que todos deberían estar en terapia, no importa la razón. Creo que ayuda”, dijo Keys. “No importa lo que esté pasando en tu vida, vas a tener momentos en los que las cosas sean difíciles y necesites a alguien con quien hablar. Creo que es muy importante”.

Continuó: “Es algo que continuaré haciendo por el resto de mi vida. Si más gente lo hace y más gente habla de ello, entonces simplemente se convierte en la norma. Es casi como si fueras al médico. Nadie se sorprende por eso. Creo que es algo abrumadoramente necesario para la mayoría de las personas”.

