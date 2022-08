Serena Williams: 'Nunca me retiraré de algo que amo absolutamente'

Luego de batallar con lesiones, cambios físicos y bajas de juego, la tenista más ganadora de la ATP, Serena Williams, ha confirmado que se retirará del "Deporte Blanco" una vez que concluya su participación en el US Open.

Aun así, Serena confirmó para el pódcast "Arquetipos", de la duquesa Meghan Markle, que será difícil retirarse del deporte que ama, más cuando está aún en edad competitiva, pero sus planes a futuro también la emocionan.

"Nunca me retiraré de algo que amo absolutamente... Siempre tendré algún tipo de participación en el tenis. Tal vez no profesionalmente, pero siempre querré estar involucrada de alguna forma con el tenis. Obviamente, me retiraré profesionalmente, pero también es una evolución", confesó Serena

Serena aseguró que en sus planes a corto plazo está su familia y sus intenciones de hacer crecer esa parte de su vida: "Como mujer, solo hay un momento para posponer estos planes, mientras que otras personas, otros hombres, pueden seguir jugando. Lo mejor que puedo hacer es ser madre; creo que puedo hacerlo muy bien", finalizó

