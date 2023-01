Tenis: ¿Quiénes son los máximos ganadores de Grand Slam en la historia?

Novak Djokovic sigue escribiendo historia, pues con su victoria en Australia este 2023, llegó a Grand Slam, empatando a Rafael Nadal como los tenistas con más ‘Grandes’ en la historia y dejando ya muy atrás a Roger Federer que es el tercero en esta lista con 20.

Ahora se ve a ‘Nole’ como el gran favorito para quedarse en los próximos meses como el más ganador en solitario en la historia del tenis, pues se pronostica que seguirá dominando su deporte.

Él así lo dice. También su entrenador. Y, más importante, sus actuaciones a lo largo de una agotadora carrera hacia su décimo título en el Abierto de Australia, con el que iguala la marca de Rafael Nadal de 22 trofeos de Grand Slam y logra volver al primer puesto del ranking de la ATP, así lo dicen.

Su mensaje el domingo por la noche, esencialmente fue: Cuidado. “Sigo teniendo mucha motivación. Veamos qué tan lejos me lleva. Realmente no quiero detenerme aquí. No tengo la intención de hacerlo”, dijo Djokovic, de 35 años, después de derrotar a Stefanos Tsitsipas, un hombre más de una década menor que él, por parciales de 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) en la final en Melbourne Park. “Me siento genial con mi tenis. Lo sé cuando me siento bien físicamente (y) presente mentalmente, tengo la oportunidad de ganar cualquier Slam en contra de quien sea”.

MÁXIMOS GANADORES DE GRAND SLAM

Rafael Nadal - 22 títulos (2 Australia, 14 Francia, 2 Wimbledon, 4 EEUU) Novak Djokovic – 22 títulos (10 Australia, 2 Francia, 7 Wimbledon, 3 EEUU) Roger Federer – 20 títulos (6 Australia, 1 Francia, 8 Wimbledon, 5 EEUU) Pete Sampras – 14 títulos (2 Australia, 7 Wimbledon, 5 EEUU) Roy Emerson – 12 títulos (6 Australia, 2 Francia, 2 Wimbledon, 2 EEUU)

