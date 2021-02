Tokio 2020: Delegación mexicana dará la lucha en los Juegos Olímpicos; aseguró Carlos Padilla

A 150 días para que se inauguren los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Carlos Padilla Becerra confía que México llevará una delegación que dará la lucha en la máxima justa deportiva.

“Creo que llevamos una delegación que dará la lucha en deportes fuera del taekwondo, clavados y tiro con arco, que para nosotros es una tradición el gran papel que juegan en Juegos Olímpicos. Tenemos un equipo de ecuestre de muy buena calidad, representantes en golf femenil y varonil, canotaje, remo, en fin.

"Estamos en el camino correcto y lo único que me resta decirles es que no bajemos la guardia y una vez que ya nos hayan aplicado la primera dosis de vacuna tenemos que seguirnos cuidando muy celosamente para llegar en las mejores condiciones”, declaró Padilla Becerra, Presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM) en sesión virtual con los integrantes del movimiento olímpico del país.

Hasta el momento, nuestro país cuenta con 47 plazas olímpicas (23 varoniles y 24 femeniles) para un total de 88 atletas (49 hombres y 39 mujeres). Y se espera que en los próximos meses se obtengan más boletos parea la justa nipona, incluida la selección mexicana de futbol.

“De tener éxito, que estoy seguro que lo vamos a tener, con futbol en el clasificatorio de Guadalajara estaremos llevando a tres equipos a los Juegos Olímpicos, algo que hace mucho no ocurre, que se uniría a beisbol y softbol.

“Esperemos que se clasifiquen todavía los que nos restan u estamos esperando llevar a Tokio una delegación entre 130 y 150 deportistas. Los atletas hoy por hoy deben de preocuparse de dos cosas: su salud y su preparación”, expuso el directivo, quien destacó el espíritu de lucha de los deportistas mexicanos que, pese a las adversidades, no han dejado de entrenar en busca de alcanzar el sueño olímpico.

