¡Una más! Isaac del Toro conquista la Etapa 4 del Tour de Austria

Otro día, otra etapa para 'Torito'. Isaac del Toro conquistó la prueba que inició en Innsbruck y terminó en Kühtai, con más de 117.3 kilómetros y 3500 metros de altitud. Con varias subidas, el mexicano terminó con el tiempo más rápido de toda la Etapa 3, con un total de 3:27:20.

Con esta nueva victoria en el tour, Del Toro confirmó que es uno de los favoritos a ganar la competencia austriaca. 'Torito' no solo ganó de manera contundente la etapa, sino que sumó su tercera victoria en total y consecutiva en el Tour de Austria.

Isaac del Toro | @AbelVicencio|

Isaac ganó tiempo valioso en la clasificación general, pues ahora cuenta con una ventaja de 29 segundos sobre su más cercano perseguidor, el irlandés Archie Ryan. El mexicano también es el mejor en la cuestión de puntos y el mejor ciclista joven, en la que compite con Andrew August o Marco Schrettl.

Por su parte, el equipo para el que compite Isaac en cada giro, UAE Team Emirates, ha ganado todas las etapas en el Tour de Austria. Las tres victorias consecutivas de Isaac del Toro, y la primera victoria de Felix Großschartner (piloto de casa), hicieron del equipo el mejor en todo el territorio austriaco.

HAT-TRICK 🥇🥇🥇



THREE WINS IN A ROW FOR ISAAC DEL TORO 😱😱😱😱😱🇲🇽🇲🇽🇲🇽🇲🇽



HE’S JUST TOO GOOD. 😤😤😤😤 pic.twitter.com/7RduhZMdqW

— Fan Club Isaac del Toro 🐂🇲🇽 (@IsaacDelToroFC) July 12, 2025