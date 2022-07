Yuzuru Hanyu, patinador artístico, anunció su retiro a los 27 años

Una era en el deporte de Japón se termina. Y es que el patinador artístico, Yuzuru Hanyu, anunció en una conferencia de prensa su retiro profesional a los 27 años luego de llegar a ser considerado como una leyenda de esta disciplina.

El patinador japonés reveló que ahora competirá pero en la modalidad de exhibición, sin embargo, desea que las personas sigan atentos a las participaciones que tenga. "Me esforzaré para que la gente siga teniendo interés por ver mis actuaciones", dijo.

La decisión de ponerle fin a su carrera la ha tenido en mente desde el 2018, sin embargo, se animó a tomarla tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, donde finalizó en cuarto y donde reveló que sufrió una lesión.

"No tengo intención de volver a competir por lo que ya he conseguido, y tal vez no busco ya ese resultado... Ese es el proceso que me ha llevado a tomar esta decisión. Pero la decisión real llegó después de Beijing, porque me lesioné y me dolía tanto que no me permitía entrenar. Pensé que no podía seguir así, ya que quería sentirme mejor patinando", comentó.

Yuzuru Hanyu logró la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi 2014 y en PyeongChang 2018, hecho que lo metió a la historia del deporte, pues fue el primer patinador artístico en 60 años que logró ser Campeón Olímpico de manera consecutiva.

