Maratón de Nueva York abrirá un registro para las personas no binarias

Este jueves se confirmó que el Maratón de Nueva York abrirá una tercera categoria de registro: No Binario, misma que permitirá a todas las personas que no se identifiquen con ningún genero a participar sin sentirse en la obligación de identificarse como hombre o mujer.

Esta petición, que ya había comenzado a crecer durante los últimos meses, fue aprobada gracias al corredor amateur Nick Dill, quien lleva varias ediciones corriendo dicho Maratón y que es la cara de este movimiento dentro de la carrera de NY.

"Antes corría en la categoría masculina. Nací niño y me identifiqué como tal durante años. Pero después me declaré no binario, sentía un malestar, una confusión cuando solo había hombres o mujeres ¿Qué elegir? Soy los dos a la vez, pero también ninguno de ellos", aseguró Dill.

El Maratón se correra este próximo domingo y será la primera vez que Nick Dill no corra registrado en la categoría varonil y seguramente no correra solo.

