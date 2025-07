Silvino Cubesare, leyenda rarámuri: “Nosotros no seremos tan rápidos, pero tenemos resistencia”

Por años, el nombre de Silvino Cubesare ha resonado entre cerros, senderos y competencias internacionales. El corredor rarámuri, originario de la comunidad de Huisuchi, en el municipio de Guachochi, Chihuahua, es uno de los grandes embajadores de una tradición milenaria que ha puesto al pueblo tarahumara en los ojos del mundo: correr con el corazón, con la tierra y con una resistencia que asombra a propios y extraños.

“Estoy aquí porque me gusta ver a los corredores y porque me gusta correr también. Me motiva mucho ver a los demás”, compartió Silvino en entrevista para RÉCORD durante su visita a la Ciudad de México, donde acompaña a nuevas generaciones de atletas indígenas que participarán en el Medio Maratón de la Ciudad de México BBVA 2025.

¿Quién es Silvino Cubesare?

Silvino, junto Arnulfo Quimare, fueron corredores de la sierra tarahumara pioneros en llevar sus raíces a competencias internacionales, pero lograrlo no fue nada fácil: “Primero fue difícil poder salir, sobre todo por los gastos. Gracias a quienes me abrieron la puerta, logré salir de mi comunidad, del estado, del país… y ahora soy yo quien está sacando a los nuevos, a los jóvenes y a las muchachas”.

Con una sonrisa que mezcla humildad y orgullo, Silvino habla sobre la manera en que los rarámuris entrenan: sin lujos, sin relojes ni tecnología, pero con una conexión profunda con la montaña. “La ventaja que tenemos es que, aunque no seamos tan rápidos, sí tenemos resistencia. Esa resistencia nos sale de vivir en las montañas y por el trabajo que hacemos a diario. Aunque nos gustaría que los chavos también entrenaran ya con estilo más rápido, como lo hacen en otros lugares.”

Cubesare no llegó solo. En esta ocasión, trajo consigo a jóvenes promesas que comienzan a dar sus primeros pasos —o zancadas— en el mundo del atletismo como Mayra González y Alicia Sánchez. “Me siento contento. Ya estoy empezando a sacar nuevos jóvenes. Me gustaría también traer más niñas y niños, pero aún falta. Para eso estamos aquí, para abrir más puertas”.

Esa labor la realiza a través de la Fundación Legión Rarámuri, una iniciativa que no solo apoya a los corredores, sino también a las comunidades de escasos recursos mediante la venta de productos y donativos. “Lo hacemos para poder sacar a otros que están en pobreza o con pocos recursos, que quieran participar también, y así ayudar a las comunidades”.

Silvino no olivda su esencia

Y aunque ha tenido que adaptarse a los tiempos modernos, Silvino no olvida su esencia. “He batallado mucho con los tenis, pero ya casi me acostumbro. A veces me patrocinan con calzado y tengo que usarlos. El guarache es más ligero, pero las correas se rompen. He perdido carreras por eso. Con tenis, al menos sabes que llegas completo”, finalizó.

Silvino Cubesare es más que un corredor: es una inspiración que pisa fuerte, que no olvida sus raíces y que abre camino para los que vienen detrás. Su historia, como sus pasos, sigue adelante.

