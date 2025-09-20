Atlante vs Leones Negros EN VIVO Liga de Expansión Apertura 2025 Jornada 8

Atlante y Leones Negros se miden en un duelo que promete emociones dentro de la Liga de Expansión MX, torneo Apertura 2025. Correspondiente a la octava fechas del calendario de competencia. Ambos conjuntos llegan con urgencias distintas pero con la misma intención: sumar para escalar posiciones en la tabla.

Atlante, ubicado en este momento en sexta posición, ha mostrado un futbol sólido, aunque con altibajos en consistencia. Las expectativas en el equipo capitalino están puestas en mantener un ritmo alto para acercarse a los primeros lugares que ya empiezan a marcar diferencia. Por otro lado, Leones Negros se encuentran en el octavo puesto, justo en la frontera donde comienza el apuro: necesitan sumar de visitante para escalar y evitar complicaciones pensando en la calificación o en avanzar sin depender de otros resultados.

Este enfrentamiento despierta especial interés pues entre estas escuadras existe historia reciente: Atlante se coronó campeón de la Liga de Expansión al derrotar a Leones Negros en la final del Clausura 2024.

Esa victoria dejó una huella, y será inevitable que haya relatores, jugadores y afición pensando en la revancha. Ahora, Leones Negros tiene la oportunidad de reivindicarse, mientras que Atlante buscará reafirmar su buena racha ante un rival que conoce, que le respeta, pero que también tiene hambre de mostrar que puede competir cabeza a cabeza.