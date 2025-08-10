Leones Negros vs Irapuato EN VIVO Liga de Expansión Jornada 2 Apertura 2025

El Estadio Jalisco es el escenario del choque entre Leones Negros e Irapuato, encuentro que cierra la segunda jornada del Apertura 2025 en la Liga de Expansión. El duelo enfrenta al campeón vigente contra el recién ascendido, en una cita que genera altas expectativas.

La UdeG llega con la misión de sumar su primer triunfo del torneo, luego de un debut sin victoria, y así comenzar a posicionarse en los primeros lugares de la tabla. Con el respaldo de su afición y el peso de su historial reciente, los universitarios parten como favoritos para quedarse con los tres puntos.

Por su parte, los Freseros debutaron con victoria en su regreso a la categoría y buscan sorprender a los monarcas en su propia casa. El conjunto guanajuatense confía en su buen arranque y en la motivación que significa enfrentar al último campeón del circuito.

