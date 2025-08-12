¿Equipos de Liga MX pueden fichar aún a jugadores de la misma liga?

El Apertura 2025 ya inició y transcurrieron cuatro jornadas. Aún con esto, el mercado de fichajes sigue abierto, por lo que los 18 equipos aún pueden hacer movimientos; sin embargo, la duda sobre si todavía se permite hacer transferencias de jugadores entre clubes de Liga MX está vigente, por lo que en RÉCORD te explicamos si esto es posible.

De acuerdo al Reglamento de Competencia de la Liga MX para la temporada 2025-26, el cierre del actual mercado de fichajes inició el jueves 3 de julio y finalizará el viernes 12 de septiembre de 2025 a las 19:00 horas. Por lo tanto, en ese lapso los clubes tienen permitido registrar nuevos jugadores.

En cuanto al mercado nacional, bajo este periodo de inscripción ante la FIFA, se señala que los jugadores de Liga MX que no hayan tenido actividad con su actual equipo pueden ser transferidos y registrados con otro club durante el tiempo ya mencionado. Caso similar es al de los jugadores que ya tuvieron participación en este Apertura 2025.

En el artículo 25 del Reglamento de Competencia se especifica que el ‘Registro de Jugadores con Participación’ en Liga MX sí pueden ser registrados y jugar en otro club en el mismo semestre. Asimismo, cada equipo tiene cinco ‘Registros Adicionales’ por temporada.

Es decir, Henry Martín, actual delantero de América, aunque ya tuvo participación con las Águilas en este semestre, podría ser registrado y jugar con otro equipo en caso de que se llegue a un acuerdo de transferencia.

“Por su parte, se considerarán Jugadores con Participación, cuando ya hayan jugado con su Club anterior durante algún partido oficial del Torneo en curso (incluyendo fuerzas básicas, Torneos organizados por la CONCACAF o Torneos en los que participe la LIGA MX).

Bajo este supuesto, los Clubes podrán registrar al Jugador adicionalmente para los Torneos Apertura 2025 y Clausura 2026, dentro de los periodos establecidos en los Lineamientos de Registro”, se explica en el apartado mencionado.

