Jugadores de Liga MX que todavía podrían cambiar de equipo durante este mercado

El mercado de transferencias, de manera oficial, se termina el próximo 31 de agosto, por lo que dentro y fuera de nuestras fronteras, los equipos de diferentes ligas del mundo están terminando de configurar sus plantillas, lo que deja abierta la puerta para la salida de algunos jugadores.

En la Liga MX hay jugadores que interesan sobremanera a varios equipos, tanto dentro del futbol nacional como en otras latitudes del mundo, estos futbolistas 'no tienen su futuro asegurado' y en cualquier momento su status podría cambiar, o al menos, el equipo con el que juegan actualmente.

Los equipos de Liga MX también pueden traer jugadores del extranjero, aunque no habrá grandes entradas si no hay grandes salida y, a continuación, te presentamos a los jugadores más codiciados y los equipos que los pretenden sacar de la liga o de sus equipos.

Ousama Idrissi

El extremo neerlandés de los Tuzos de Pachuca es del interés de las Águilas del América, pero no del presente, el cuadro de Coapa ha preguntado varias veces por el exjugador del Feyenoord, recibiendo negativas de la directiva hidalguense.

A pesar de tener contrato hasta 2028, Idrissi no descarta salir del equipo de Hidalgo, aunque su costo es de ocho millones de dólares, lo que deja pocas opciones en México y muchas fuera de nuestras fronteras.

Kevin Mier

El arquero de Cruz Azul ha llamado la atención de varios equipos en el Viejo Continente, se habló del Bayern Munich, pero los que han sido constantes en la búsqueda del guardameta colombiano han sido el Brighton de la Premier League y el Porto de Portugal.

El equipo luso llevaba mano en las negociaciones, mientras Martín Anselmi era el entrenador, ahora el futuro del guardameta valorado en ocho millones de dólares no está seguro, aunque todavía podrían aparecer más opciones en el horizonte de Mier.

Nelson Deossa

El exjugador de Pachuca y actual futbolista de Monterrey, se revalorizó gracias a su participación en el Mundial de Clubes, las opciones para salir del futbol mexicano se han comenzado a cristalizar y, desde Portugal, el Porto y el Sporting de Lisboa han comenzado a preguntar por el mediocampista colombiano.

Los siete millones que cuesta su carta parecen no ser impedimento para que Rayados venda a Deossa, aunque el no tener un reemplazo en la plantilla podría ser motivo suficiente para que 'Tato' Noriega no ceda tan fácil.

Brian Rodríguez

El extremo uruguayo de las Águilas del América interesa en varias latitudes, hay un interés desde la MLS para que se incorpore al Inter de Miami, recientemente, le salió 'una novia' desde el futbol árabe y se llegó a contemplar las ofertas desde el futbol brasileño.

El valor de su carta está en los siete millones de dólares, eso sí, si quiere salir a la MLS tendrá que esperar hasta el 24 de julio, fecha en la que se abre el mercado de transferencias en la liga de Estados Unidos.

Marcel Ruíz

El mediocampista mexicano, que actualmente milita en los Diablos Rojos de Toluca, despertó el interés del mercado europeo gracias a su participación en la Copa Oro, donde tuvo una participación brillante con el Tricolor, además de ser fundamental en el campeonato de la escuadra choricera.

Desde la segunda división de Inglaterra, el recién descendido, lo busca el Ipswich Town, aunque en este caso los 8.5 millones de dólares que vale el futbolista mexicano sí podrían ser un impedimento para que Marcel salga de la Liga MX.

