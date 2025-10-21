CM Punk y Jey Uso pelearán en Saturday Night Main Event por el Campeonato Mundial Pesado

En el penúltimo Saturday Night Main Event del año calendario, Jey Uso se enfrentará a CM Punk por la posibilidad de convertirse en nuevo Campeón Mundial de los Pesos Pesados de WWE.

El título quedó vacante después de que Seth Rollins quedara fuera de acción por una lesión en el hombro, la cual se dio en Crown Jewel en la victoria de Freaking Rollins frente a Cody Rhodes.

CM Punk se enfrentará a Jey Uso | @TripleH

Para justificar la lesión de Rollins, el excampeón pesado fue 'traicionado' por Bron Breakker, desintegrando The Vision y teniendo que despedirse de su título.

Ahora, CM Punk se volverá a enfrentar a Jey Uso, recordemos que Punk venció a Gunther por el campeonato en SummerSlam, perdiendo ante Rollins después de que este último hiciera válido su maletín de Money In The Bank.

Jey Uso ganó el Battle Royal en RAW | FOTO TOMADA DEL VIDEO

¿Cuándo será SNME?

El próximo Saturday Night Main Event de WWE será el primero de noviembre, hasta el momento, la única lucha confirmada de este evento es la de Jey Uso vs CM Punk.

En redes sociales, Triple H confirmó el enfrentamiento de estas dos super estrellas de la World Wrestling Entertainment.

El anuncio de Triple H | CAPTURA