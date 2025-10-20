¡Rompió el silencio! Alberto 'El Patrón' reveló en La Granja VIP la verdadera razón de su salida de WWE

Una de las máximas figuras latinas y en específico mexicanas a lo largo de la historia en WWE ha sido Alberto del Río; sin embargo, desafortunadamente también se le recuerda por la abrupta e inesperada manera de abandonar la empresa, desconociéndose a lo largo de los años las razones, o tan solo ignorando la versión final de los hechos.

Ahora, mucho tiempo después, 'El Patrón' ha revelado más detalles acerca de dicha situación dentro de La Granja VIP, reality show en el cual participa actualmente como uno de los integrantes de la primera temporada.

Del Río ya no forma parte de WWE | Captura de Google

Discriminación para el mexicano

Gracias al formato del reality, en el cual se graba 24/7 a los participantes, fue como se pudo saber acerca de la razón por la cual Alberto del Río tuvo que irse de WWE, pues fue él mismo quien lo compartió con sus compañeros en una plática dentro del gimnasio de la casa en la que viven durante su estancia en el show.

La anécdota de Alberto reveló que fue una situación de discriminación la que hizo que no pudiera ser más parte de la empresa, ya que un día en el comedor, uno de los encargados de las redes sociales quiso “bromear” con él diciendo que "para eso están los mexicanos, para que laven los platos", situación que enfureció al mexicano, causando un reclamo inmediato que generó posteriormente el detonante de su salida.

'El Patrón' forma parte de La Granja VIP | Captura de Google

"Levanté una botella de agua y le dije 'repite lo que acabas de decir', pero no quiso hacerlo. Le di un cachetadón, y me fui", reveló 'El Patrón'. La razón por la que él atribuye todo a la discriminación se debe a que ninguno de los directivos quiso respaldar al mexicano, apoyando por completo al miembro de las redes sociales de WWE, quien conservó su trabajo a la postre, algo que 'La Esencia de la Excelencia' no pudo hacer.

Más anécdotas de del Río

Aunque solamente lleva una semana dentro del reality show perteneciente a TV Azteca, Alberto 'El Patrón' ya ha dado en varias ocasiones de qué hablar, pues ha revelado detalles como el sueldo que tenía en WWE y el que tiene actualmente cuando trabaja como luchador; también ha hablado acerca de una de las ocasiones en las que luchó con John Cena, sorprendiendo a los directivos y fanáticos.

Alberto del Río vivió dos etapas en WWE | Captura de Google

Otro de los relatos del luchador mexicano ha sido sobre la relevancia que tuvo en WWE, haciendo énfasis en que nunca participó por los campeonatos medianos, por el contrario, siempre fue elegido para luchar por las máximas preseas de la industria.

Una más de las recientes pláticas de 'El Patrón' tuvo que ver con la relación con Dolph Ziggler, quien actualmente lucha en TNA bajo el nombre de Nic Nemeth, pero que en su momento protagonizó una rivalidad con el mexicano, quitándole el campeonato mundial pesado. Del Río reveló que, a pesar de haber trabajado juntos, en realidad ellos no se llevaban durante su tiempo compartido en WWE.

Alberto como campeón mundial | Captura de Google