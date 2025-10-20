Alberto 'El Patrón' revela detalles de su relación con Dolph Ziggler en WWE: "No nos llevábamos"

Luego de una semana dentro del elenco del reality La Granja VIP, Alberto del Río ha dado a conocer distintas anécdotas que han generado interés en los fanáticos de WWE y de la lucha libre en general. Complementando con las preguntas de sus compañeros, 'El Patrón' ha revelado muchos detalles de lo que fue su estancia en la empresa norteamericana.

Esta vez, el potosino ha dado a conocer cómo era su relación con uno de los excampeones mundiales durante los años en los que compartieron vestidor, destacando que dicha relación no era la mejor de todas.

Ziggler y del Río enfrentados en Raw | wwe.com

¿Rivalidad fuera del ring?

'El Patrón' habló recientemente de la manera de llevarse con Dolph Ziggler, hoy en día luchador de TNA Wrestling bajo el nombre de Nic Nemeth; durante la plática, Alberto mencionó que realmente la relación con el estadounidense no era buena; sin embargo tampoco dijo que fuera mala, pues solamente se limitaban a poder trabajar bajo estricto profesionalismo.

"No nos caíamos bien; y no que nos cayéramos mal, pero él me veía y pensaba 'este pinch* mexicano vino y arrasó con toda la industria, todo es para él'. No nos hablábamos", mencionó el luchador mexicano.

Del Río atribuyó las razones de todo esto a que Ziggler siempre fue parte de la cartelera midcard, mientras que él estuvo mucho tiempo dentro del foco máximo, siendo campeón mundial pesado y de WWE en repetidas ocasiones. También hizo mención de la primera vez en la que tuvieron que trabajar juntos, teniendo que anteponer el profesionalismo por encima de todo.

"Por dos años nunca nos hablamos, hasta que un día llegaron, pusieron el ring y nos dijeron: 'ustedes dos para arriba'. Como no nos llevábamos simplemente nos subíamos al ring y ahí veíamos", añadió.

Matchcard del enfrentamiento en Payback | wwe.com

Incremento de la rivalidad

Uno de los momentos más relevantes en la rivalidad entre ambos fue cuando Dolph Ziggler canjeó su maletín de Money in the Bank para arrebatarle el campeonato mundial pesado a Alberto del Río en una edición de Monday Night Raw posterior a un WrestleMania; sin embargo, 'El Patrón' declaró que eso avivó más las 'rencillas', ya que tan solo unos días después, el mexicano recuperó la presea.

Actualmente, ninguno de los dos forma parte de WWE, siendo Ziggler el más reciente de los despedidos entre ambos, y aunque recientemente también hubo rumores con respecto al posible regreso del 'Patrón' al elenco de la empresa; no se pudo llegar a un acuerdo y el luchador mexicano terminó siendo parte de La Granja; dentro de su historial se encuentra también el enfrentamiento en Triplemanía XXXII, donde Nemeth se llevó la victoria.

Enfrentamiento en México | Captura de Google