Seleccipon Nacional: Chicharito envío palabras de aliento al Tri previo al partido vs Argentina

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernádez dedicó unas emotivas palabras a la Selección Nacional de México previo al encuentro ante Argentina en acciones de la Fase de Grupos del Mundial Qatar 2022.

El jugador del Galaxy, formó parte de una campaña publicitaria de la marca Puma donde expresó su sentir como mexicano a través de una carta.

“¿Orgullo? ¿Qué significa esa palabra? Sentir satisfacción por logros y méritos propios o de alguien más. Emoción por entonar el himno nacional, piel chinita por escuchar gritos de apoyo de un amigo, familiar o del que parecería un desconocido, pero no lo es, es mi compatriota, es mexicano. El orgullo se puede representar en distintas versiones. A veces es una sonrisa, también puede ser un grito, de vez en cuando te visita con una lágrima. Algunas otras, se presenta de forma física en el pecho, sí, en el pecho, sientes que se infla de emoción y felicidad, eso es orgullo. No importa como llegue a ti siempre viene por el gusto de algo. ¿Qué bonito sentimiento no?. “Siempre he estado orgulloso de ser mexicano, amo mi país, su historia, cultura, colores, sabores, pero, sobre todo, su gente. La gente que todos los días demuestra que ser mexicano es una actitud. Es ayudar a otros, ser soporte en momentos difíciles y celebrar los buenos. Hoy apoyo desde la afición, emocionado de saber que todo lo que imaginemos se puede lograr y listo para celebrar cada gol, gritar México y esperar lo mejor”, escribió el Chicharto.

