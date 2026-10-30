// Contra //29/10/2026
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Redacción Record23:00 - 29 octubre 2026
¡EXCLUSIVA! Kodigo y Nota Roja evalúan sus batallas en FMS México ¿Cambiarán estrategias?
Los raperos sacaron las mejores rimas y barras durante la Jornada 1 de FMS México, pero no fueron suficientes para llevarse los primeros seis puntos. Esto nos dijeron tras analizar sus presentaciones.
Tags:Música
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