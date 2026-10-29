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Jorge Reyes
Jorge Reyes10:30 - 29 octubre 2026
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¡EXCLUSIVA! Skone y Dalia revelan sus fallas y aciertos que tuvieron en la Jornada 1 de FMS México

Los freestylers dieron sus primeras impresiones después de batallar y nos contaron cómo fue su experiencia, la cual sacarán más adelante en las próximas jornadas para poder repuntar.

Tags:Entretenimiento

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