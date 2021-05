Eduardo Nájera a desarrollar jóvenes en Jr. NBA después de 'coquetear' con Sooners

Cuando Eduardo Nájera salió del CBTis 122 de Chihuahua, sabía que su camino debía seguir del otro lado de la frontera, si es que pretendía trascender en las duelas y —quizás— con un poco de suerte, surcar los cielos de la NBA. El oriundo de Meoqui, a las orillas del río San Pedro, consiguió en 1996 acomodo en Oklahoma University, el trampolín que lo impulsó hasta consumar su sueño de jugar para la máxima liga de baloncesto a nivel mundial, donde adquirió todo el bagaje necesario para ahora guiar a jóvenes a concretar sus anhelos.

Los Houston Rockets lo eligieron en la posición 38 del Draft del 2000 pero fue canjeado a Dallas Mavericks, donde escribió sus mejores historias en la liga, mismas que simplemente no habrían existido de no haber migrado a Estados Unidos en busca de una mejor vitrina para exponer su talento. Pero ahora, espera que como parte del proyecto de Jr NBA México Coaches Academy, pueda ayudar a que que jóvenes mexicanos puedan alcanzar sus metas sin la necesidad de abandonar su país.

“Sí tuve mucha experiencia en la NBA, ahora estamos de la mano comenzando desde abajo. Es enseñarle lo básico, los ejercicios básicos a los niños para que más que nada se motiven y aprendan cómo jugar baloncesto de la manera correcta. Y no solamente en el basquetbol, en otros deportes vemos a otros atletas que no tienen ese apoyo y ellos crecen solos como hay ejemplos de boxeadores, en atletismo, en basquetbol como yo que me tuve que ir a Estados Unidos a aprender los básico en el high school”, dice a RÉCORD el exjugador de 44 años.

“Lo bueno es que la NBA se está enfocando en eso para que no haya la necesidad de migrar a otro país donde es difícil por la diferencia de cultura y de idioma y por qué no hacerlo en nuestro propio territorio y cuando les des esa inspiración como atletas, puedan irse a un colegio o Europa o incluso a la NBA”, agrega.

La Jr NBA México Coaches Academy es un nuevo programa de desarrollo juvenil diseñado para ofrecer a los maestros de educación física en México las herramientas y recursos para mejorar sus planes de estudios para apoyar el crecimiento del basquetbol. Nájera es embajador del proyecto en el que trabajará a la par de ser scout para los Mavericks, luego de intentar convertirse en coach de los Sooners, que finalmente se decantaron por Porter Moser.

“Coquetearon conmigo (Sooners), hubo mutuo interés. Al final decidieron irse por la experiencia y está súper bien, contrataron a un excelente entrenador. Por el momento estoy súper cómodo, me da gusto en la posición en la que estoy para brindar un poco del conocimiento que he adquirido con coaches como Don Nelson, Jim Brown, Rick Carlilse, George Karl; esos entrenadores intelectuales que usaron los fundamentos básicos y fue ahí donde vi que puedo ser buen entrenador si no en NBA, en Jr NBA para enseñarle a los maestros y los niños”, puntualiza.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: NBA: SPURS ESTABLECIÓ RÉCORD DE FRANQUICIA DE PUNTOS EN VICTORIA SOBRE LOS BUCKS