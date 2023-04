El Heat elimina a los Bulls y enfrentará a los Bucks

A Max Strus le quitaron otra canasta de 3 puntos en un partido de eliminación. Él y Jimmy Butler se aseguraron de que no importara.

Los playoffs esperan.

Strus y Butler, quien fue doblado por momentos en los instantes finales, jadeando por cada respiro, anotaron 31 puntos cada uno, y los Miami Heat cerraron el partido con una racha de 15-1 para vencer a los Chicago Bulls 102-91 en un partido de play-in de la Conferencia Este el viernes por la noche.

"Nuestro equipo no ha sido perfecto este año", dijo el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. "Pero sé una cosa sobre los hombres de ese vestuario: Las últimas 48 horas, sé lo categóricamente, inequívocamente, lo mal y desesperadamente que nuestro grupo quería entrar en esta maldita cosa - y entrar en los playoffs para tener la oportunidad de competir por un título".

Su recompensa: el número 8 del Este y un enfrentamiento en primera ronda con los Milwaukee Bucks, el primer cabeza de serie de la NBA, a partir del domingo.

DeMar DeRozan lideró a los Bulls con 26 puntos y nueve asistencias. Alex Caruso agregó 16 puntos, Zach Lavine tuvo 15, pero disparó sólo 6 de 20, y Coby White anotó 14. Chicago consiguió una victoria en la carretera en Toronto el miércoles para extender su temporada, pero no pudo conseguir la segunda victoria en la carretera que necesitaba para llegar a los playoffs.

"Están decepcionados", dijo el entrenador de los Bulls, Billy Donovan. "Cuando haces esa inversión desde septiembre hasta mediados de abril, es mucho tiempo. Reflexionas un poco. Creo que todos están decepcionados. Creo que estábamos mejorando como grupo desde el parón del All-Star. Habría estado bien que hubiéramos encontrado la manera de ganar esta noche y seguir adelante hacia los playoffs, pero no ha sido así".

Tyler Herro añadió 12 puntos y Bam Adebayo capturó 17 rebotes para Miami, que perdía por seis a mediados del último cuarto.

Pero Butler anotó mientras recibía una falta a falta de 2:17 para poner a Miami por delante para siempre, encontró a Strus para un tiro de 3 puntos -su séptimo de la noche- un minuto más tarde para aumentar la ventaja a cinco, y Strus lo selló con tres tiros libres después de recibir una falta en un intento desde más allá del arco con 40 segundos restantes.

"No creo que ninguno de nosotros sintiera ningún tipo de presión", dijo Butler. "Salimos y competimos".

Los Heat ganaron por 14 en el primer cuarto, llegaron a tener una ventaja de 10 puntos en el tercer cuarto, y luego se encontraron perdiendo por seis a falta de 7:12 para el final.

Una racha de 9-3 en los dos minutos siguientes, Butler anotó siete, Strus los otros dos, llevó a los Heat al empate y a un territorio demasiado familiar. La NBA define los partidos decisivos como aquellos en los que la diferencia es de cinco puntos o menos en los últimos 5 minutos, y los Heat jugaron 54 de ellos durante la temporada regular.

Quizá eso les preparó para este momento. White anotó un triple a falta de 3:47 para el final y puso a los Bulls 90-87 arriba. El resto del partido: Heat 15, Bulls 1.

"Ganar o irse a casa", dijo Strus, un nativo de Illinois que comenzó su carrera con los Bulls. "Todavía no hemos terminado".

Heat: Strus anotó 14 puntos en el primer cuarto, igualando la séptima mejor anotación en un cuarto de su carrera. ... Éste ha sido el 21º equipo de los Heat que termina la temporada regular con un récord ganador: 44-38. Los 21 han llegado a los playoffs. Los 21 han llegado a los playoffs. ... Kyle Lowry fue limitado en la segunda mitad con un problema de rodilla, pero le dijo a Spoelstra después del partido que estaba bien.

Los Heat y los Bucks se han enfrentado cuatro veces esta temporada, ambos con un balance de 2-0 en casa. Butler promedió 22 puntos por partido para liderar a todos los jugadores en la serie de la temporada. Adebayo y Giannis Antetokounmpo, de Milwaukee, promediaron 19,5, y Herro, 19.

Fue la última vez que Donovan compartirá cancha con uno de sus jugadores universitarios en Florida, el capitán de los Heat Udonis Haslem, que se retirará cuando acabe esta temporada en Miami. Todos los entrenadores de Haslem en la NBA y en la universidad estuvieron en el partido, con Erik Spoelstra en la banda de los Heat, Pat Riley en el palco presidencial de los Heat, Stan Van Gundy retransmitiendo para TNT y Donovan dirigiendo a los Bulls.

"No me sorprende el impacto que ha tenido en la comunidad de aquí ni el impacto que ha tenido dentro de la organización", dijo Donovan. También alabó a Haslem por dar prioridad a ganar y no dejar nunca a los Heat a pesar de tener ofertas en otros sitios "por mucho más dinero."

SIGUIENTE

Bulls: Temporada completa.

Heat: Visitarán Milwaukee el domingo en el partido 1.

