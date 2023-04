Los Hawks buscan romper la hegemonía que tienen sobre ellos los Celtics

Los Hawks se han colado por segundo año consecutivo a los Playoffs desde el Play-In, sin embargo se han topado en el camino con los Celtics, un equipo contra el que se fuero 0-3 en la temporada regular y que juega el segundo mejor basquetbol de la NBA según los resultados.

El equipo de Atlanta viajó el martes a Miami y se desquitaron del Heat quienes los eliminaron en Primera Ronda del año pasado, ahora tienen que superar una prueba más grande, pues visitarán el TD Garden en donde a Boston solo le pudieron ganar 9 veces.

Los Celtics han luchado todo el año para llegar de la mejor forma a estas instancias y no hay duda que no se tentarán el corazón ya que están aquí. Jayson Tatum ha guiado a Boston y ya los llevó a Las Finales, sin embargo, aún no consigue su anillo de campeonato y no dejará que los Hawks le quiten la oportunidad este año.

Se espera que este enfrentamiento será de muchos puntos ya que en la duela estarán dos de las mejores cuatro ofensivas de la NBA, Atlanta se encuentra en tercero promediando 118.4 puntos por juego, mientras que Boston se ubica en cuarto con promedio de 117.9. La última vez que enfrentaron fue en el último partido de temporada regular y pese a que ambos jugaron con suplentes, los Celtics terminaron por imponerse una vez más.

