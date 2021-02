Garnett arremete contra jugadores de la NBA del pasado y afirma que no podrían jugar ahora

Kevin Garnett, campeón de la NBA con los Celtics y referente en los Timberwolves, cansado de las comparativas entre jugadores del pasado y del presente, salió en defensa de las nuevas generaciones afirmando que hoy en día las estrellas de hace un par de décadas no destacarías como lo hicieron en el pasado.

“El juego está a otro nivel. Corren de esquina a esquina, se detienen en una moneda de diez centavos y lanzan de tres. Y hacen diez de esas. Esos jugadores hacen eso durante 48 minutos. No creo que los talentos de hace 20 años pudieran jugar a esto”, indicó el 15 veces All Star y MVP de la liga en entrevista con The New York Times.

Garnett añadió que para competir hoy en día debes ser creativo y descarado, un 'fuera de serie'.

"Si tienes creatividad y ambición, puedes ser un gran jugador ofensivo en esta liga. Los exteriores han cambiado el juego. No sé si incluso los escoltas de hace 20 o 30 años podrían jugar en este momento. Es creativo. Es competitivo. Es descarado", apuntó el futuro miembro del Salón de la Fama. "¿Te imaginas no controlar a mano a Michael Jordan? No. El hecho de que no puedas tocar a los jugadores le da al jugador ofensivo mucha flexibilidad”.

