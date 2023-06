Heat ante su última llamada para aprovechar la localía frente a Nuggets en Las Finales de la NBA

Esta es la última llamada para Miami. Las Finales de la NBA han llegado a un momento decisivo en donde el Heat está obligado a conseguir la victoria esta noche si quiere seguir soñando con coronarse. La serie se encuentra 2-1 a favor de los Nuggets quienes de ganar hoy podrían estar levantando el título el lunes ante su gente.

Después de un inicio arrollador de los Nuggets sobre el Heat en el Juego 1, Las Finales dieron un giro inesperado con Miami derrotando por primera vez en los playoffs a los dirigidos Michael Malone en la Ball Arena en lo que fue el Juego 2. La serie parecía estar en el aire, sin embargo, con un partido histórico de Nikola Jokic, los de Erik Spoelstra ahora se encuentran en Jaque.

Lo que comenzó siendo una fortaleza ahora ya no da garantías. En temporada regular, Miami obtuvo marca de 27-14 jugando en el Kaseya Center; en los Play-in perdió el primer juego ante los Hawks de local, pero tuvieron una segunda oportunidad que aprovecharon ante los Bulls para conseguir su pase a los Play-offs.

Desde la Primera Ronda, el Heat se encendió cada que jugó ante su gente, consiguiendo victorias consecutivas ante los Bucks, para después repetir lo mismo contra los Knicks en las Semifinales de Conferencia. Ya en las Finales del Este, Miami aprovechó su casa para ponerse 3-0, sin embargo, desde el Juego 4 todo cambio, dos derrotas consecutivas vinieron ante Boston en el Kaseya Center y ahora en Las Finales han vuelto a caer contra los Nuggets.

Spoelstra tendrá que menear bien sus piezas si no quiere depender se una hazaña en Denver, pues si bien ya ganaron un juego ahí, no será nada sencillo hacerlo una segunda vez. Jimmy Butler y Bam Adebayo han sido sus piezas claves, sin embargo, no han encotrado la manera de detener al ‘Joker’ quien lleva dos triples dobles y un doble doble en estas finales.

