¡Histórico! Stephen Curry llega a 25 mil puntos en la NBA con los Warriors

Con una espectacular actuación ante los Detroit Pistons, Stephen Curry continúa escribiendo su nombre con letras de oro en los libros de historia de la NBA y el base de los Golden State Warriors rompió la barrera de los 25 mil puntos en su carrera.

Anotando sus 12 tiros libres y con el sello de la casa encestando cuatro triples ante su gente en el Chase Center, Stephen Curry llegó a los 25 mil puntos y continúa escalando puestos entre los máximos anotadores en la NBA.

Cabe señalar que pese a llegar al club de los 25 mil puntos, Stephen Curry aún está bastante lejos de los máximos anotadores de la NBA, ocupando apenas el puesto 26 de esta selecta lista, aunque tiene un merito importante al lograrlo siendo un base.

