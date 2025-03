¡Recuerda a Kobe Bryant! Kyrie Irving mencionó al histórico basquetbolista en sus redes sociales

El equipo de los Mavericks ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas en la asociación, lamentablemente, no por las razones que sus aficionados quisieran.

Todo comenzó cuando hicieron un traspaso entre su mayor estrella y prospecto a futuro, Luka Doncic; después la llegada de Anthony Davis, que se lesionó en su primer juego y ahora la lesión de Kyrie Irving.

Kyrie Irving en su último juego | AP|

El polémico jugador, había encontrado estabilidad en Dallas, teniendo sus mejores momentos desde que dejó a los Cavaliers. Con el equipo de los Mavericks logró regresar a una Finales de NBA, que perdió ante Boston.

Irving sufrió una rotura de ligamento cruzado en el partido ante los Kings de Sacramento; que lo dejará fuera por lo que resta de la temporada. En sus redes sociales, Kyrie intentó tomar de la mejor manera su lesión, en una publicación recordó al fallecido Kobe Bryant.

Kobe y su hija Gigi | AP|

En sus redes, Kyrie citó al jugador con una frase que quedó para la posteridad.

“'Que siempre recuerdes disfrutar del camino, especialmente cuando es difícil'. Black Mamba @kobebryant", mencionó Kyrie en sus redes.

“May you always remember to enjoy the road, especially when it’s a hard one.” Black Mamba @kobebryant



🤞🏾♾🪶💍🥂

— Kyrie🤞🏾 (@KyrieIrving) March 6, 2025