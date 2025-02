Luka Doncic estuvo 'bastante deprimido' tras su cambio a los Lakers, revela Dirk Nowitzki

Le afectó dejar a los Mavericks. El intercambio de Luka Doncic por parte de los Dallas Mavericks a Los Ángeles Lakers todavía sigue causando secuelas, especialmente en el jugador esloveno, quien de acuerdo con Dirk Nowitzki, estuvo muy afectado por el movimiento.

Nowitzki habló con 96.7 The Ticket el viernes pasado y reveló sus conversaciones con Doncic tras el intercambio que lo mandaba a los Lakers a cambio de Anthony Davis. De acuerdo con el histórico jugador, Luka no tomó la noticia de la mejor forma.

Le afectó su intercambio | AP

“Nos enviamos algunos mensajes de texto, por supuesto que me sentí un poco decepcionado y triste por él, ya sabes, creo que obviamente no vio venir esto. Me invitó a ir a su primer partido en Los Ángeles y sentí que tenía que apoyarlo.

“Estaba bastante deprimido y decepcionado por cómo había sucedido todo, así que quería estar allí para él, quería estar allí para su familia... Estoy seguro de que él quería terminar su carrera como lo hice yo”.

Fue a apoyar al esloveno | X

Estadísticas de Doncic

Al final, Doncic se despidió de Dallas tras 422 partidos disputados, donde promedió 28.6 puntos, 8.7 rebotes y 8.3 asistencias, siendo una de las más grandes figuras en la historia del equipo texano.

En cuanto a su nueva etapa con los Lakers, el esloveno sólo ha disputado tres partidos, donde promedia 14.7 puntos, 6.7 rebotes y 5.3 asistencias por partido.

No ha tenido el mejor inicio | AP

