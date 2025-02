Revelan cómo llegó Carín León a patrocinar a la Selección Mexicana de basquetbol

Luego de la oficialización del nuevo patrocinador de la Selección Mexicana de basquetbol, Omar Quintero, coach, del equipo, reveló la forma en concretar la alianza con Carín León.

Y es que, la llegada del cantante de regional mexicano no podía pasar desapercibido y ahora buscan demostrarlo sobre la duela clasificándose a la AmeriCup.

Carín Leónl CRÉDITO X:AlejandraRomo21

“Un día un amigo, que es dentista en Hermosillo y que su hijo practica basquetbol, me preguntó: ¿y cómo le hacen, te encargas de todo?, yo le contesté que sí y que de hecho andábamos buscando un patrocinador para los uniformes de todas las selecciones”, relató en entrevista para ESPN.

“Días después me habla y me dice: ‘Oye te van a llamar de parte del equipo de Carín León, le platiqué y me dijo que le interesaba mucho’. Cuando dijo Carín león… la verdad es que no lo podía creer, pensé que me estaba bromeando”, sentenció.

Una negociación rápida

“Estuvimos como cuatro horas con él y pues en realidad sólo platicamos como 10 minutos. Carín aceptó de inmediato, pero solo nos dijo: ‘yo quiero diseñar los uniformes, esa es una de mis pasiones ocultas, esa es la condición”, señaló.

AmeriCup 2025

Con Carín León vistiendo a la Selección Mexicana, el conjunto tricolor buscará su pase al AmeriCup del año midiéndose a Canadá y Nicaragua respectivamente en San Luis Potosí, los dos triunfos los catapultarían al torneo y de no ser así jugarían una reclasificación.

México l CRÉDITO X:mexbasquet

