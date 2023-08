Omar Quintero tras la eliminación de Selección de Basquetbol: 'Nos faltó corazón'

Doloroso despertar para la Selección Mexicana de Basquetbol que se despidió sin triunfo de la Copa Mundial de Basquetbol de la FIBA. La quinteta azteca cayó en su último compromiso contra Egipto por marcador de 100-72, quedando en el último lugar del Grupo D, el cual compartían con Lituania y Montenegro.

Tras el doloroso resultado, el coach Omar Quintero se mostró decepcionado del jugar de sus 12 Guerreros a quienes señaló les faltó corazón.

“No puede ser lo que nos pasó. Nosotros somos los primeros responsables. No puede ser que en las rotaciones perdamos por 20 y la segunda mitad únicamente por cuatro. Eso te demuestra que nos faltó energía, orgullo, corazón, toda la gente que se levantó temprano no se merece esto. Les pedimos una disculpa, este no es el equipo de México que jugó la calificación”, expresó con cierta frustración el entrenador mexicano.

Sin embargo, Omar asumió su responsabilidad ante esta pésima participación y ofreció una disculpa por no conseguir el objetivo. “A nombre del cuerpo técnico y del staff les pedimos una disculpa porque este no es el equipo de México que jugó en el clasificatorio”, apuntó

Esta se convirtió en la peor participación del equipo tricolor en un mundial de basquetbol, pues aunque en Chile 1959 también se marchó sin derrotas, lo hizo con una diferencia de -51, esta vez lo hicieron con -78.

El próximo compromiso de México serán los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y el clasificatorio a la FIBA AmeriCup 2025.

