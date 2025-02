Lakers respaldan a Luka Doncic tras sufrir en sus tiros

Luka Doncic no pudo encontrar su tiro en su tercer juego con los Lakers de Los Ángeles, y LeBron James no pudo compensarlo.

No presionan a Doncic

Sin embargo, todos los Lakers dicen que no están preocupados después de su vergonzosa derrota por 100-97 ante los Charlotte Hornets el miércoles por la noche.

Doncic anotó 14 puntos con 5 de 18 tiros, incluyendo 1 de 9 en intentos de triples. La superestrella eslovena agregó 11 rebotes y ocho asistencias, pero también cometió seis pérdidas de balón y cinco faltas personales mientras jugaba 33 minutos en su actuación más larga desde que se unió a los Lakers en un intercambio exitoso con Dallas.

“Obviamente, me llevará un poco de tiempo”, dijo Doncic. “Hoy, no estoy muy bien. Comencé el partido con cuatro o cinco pérdidas de balón. Eso no puede pasar. Simplemente tengo que jugar al baloncesto de la manera correcta”.

La velada fue claramente frustrante para Doncic, que estaba jugando apenas su tercer partido de la NBA tras una ausencia de seis semanas y media debido a una distensión en la pantorrilla sufrida en Navidad. En un par de ocasiones, cuando este anotador normalmente electrizante logró anotar un tiro contra los Hornets, Doncic reaccionó con una visible mezcla de alivio y frustración.

Doncic tiene 16 de 45 tiros de campo en sus tres juegos con los Lakers, pero solo 5 de 24 en intentos de tres puntos, incluidos 2 de 16 en sus dos juegos en casa, donde los fanáticos han vibrado con anticipación ante cada tiro.

Racha negativa de Lakers

Las derrotas consecutivas ante Utah, que están en el último lugar, y Charlotte son resultados sombríos para un equipo que había ganado 10 de 11, pero James, de 40 años, tampoco está preocupado por el comienzo de Doncic con la camiseta púrpura y dorada.

“Es su tercer partido desde Navidad y es su tercer partido con nosotros”, dijo James. “Todavía no conoce todas las jugadas. No conoce todas las coberturas defensivas, todas las señales y las cosas que hemos construido desde septiembre. Obviamente, estamos tratando de acelerarlo sobre la marcha. Se está recuperando de su lesión. Está volviendo a estar en forma, así que estamos trabajando en ello juntos”.

Los rebotes rescatan a Doncic

No todo fue malo en la actuación de Doncic contra Charlotte, su primera en la que no tuvo minutos de restricción desde que regresó por lesión. Lideró a Los Ángeles en rebotes y su valoración de +13 fue la mejor de los Lakers a pesar de sus pérdidas de balón.

“Tiene que sentirse cómodo siendo él mismo, porque es uno de los mejores jugadores del mundo”, dijo Austin Reaves, cuya expulsión en el tercer cuarto fue seguida rápidamente por la racha de 22-1 de los Hornets. “Necesitamos que sea él mismo, y sólo van a hacer falta un par de partidos, un par de semanas para descubrir cómo se ve mejor. Pero podemos descubrirlo con bastante rapidez”.

Con el partido en juego en los últimos segundos, Doncic fue el encargado de pasarle el balón a James, quien luego falló dos intentos de triples en los últimos seis segundos. Doncic no tuvo problemas en no ser el centro de atención en los últimos minutos del partido.

“Él estaba en su mejor momento, así que obviamente vamos a recurrir a él”, dijo Doncic. “Creo que será una apuesta de los dos. Una vez será él y otra yo. Creo que depende de cómo vaya el partido”.

Doncic jugó en los dos últimos partidos de los Lakers antes del receso del Juego de las Estrellas, pero solo jugó 47 minutos en total mientras los Lakers lo ayudaban a volver a la competición. Luego, Doncic tuvo varios días de recuperación y reinicio mientras el resto de los mejores jugadores de la NBA se reunían en San Francisco para el Juego de las Estrellas.

“Sinceramente, estaba dejando de pensar en el baloncesto un poco”, dijo Doncic. “Estoy emocionado por volver y jugar. Me perdí mucho tiempo. Nunca me había perdido tanto tiempo, así que fue algo nuevo para mí. Ahora estoy emocionado por volver a jugar”.

Doncic no tendrá tiempo para pensar en este comienzo lento: los Lakers se subieron a un avión a Portland después de su derrota y se enfrentarán a los Trail Blazers el jueves antes de visitar Denver el sábado.

¿Y el próximo partido en casa de los Lakers?

Será contra los Mavericks el martes. A medida que el impacto del intercambio de mitad de temporada se desvanece cada día más, Doncic está ansioso por mirar hacia el futuro.

“Este es uno de los mejores clubes del mundo y estoy feliz de estar aquí”, dijo Doncic. “Obviamente, voy a necesitar algo de tiempo, pero estoy feliz de representar a los Lakers”.

