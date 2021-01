James Harden, nuevo jugador de los Brooklyn Nets

Que tiemble el Rey porque James Harden y Kevin Durant están juntos de nuevo, lo que representa un cambio en el listado de favoritos para las finales de esta temporada en la NBA. Luego de casi nueve años de que sus caminos se separaron, ‘La Barba’ arribará a la Gran Manzana en donde tiene un equipo de lujo para pelear el campeonato.

El 21 de junio del 2012 el Heat de LeBron James y compañía se proclamaron campeones tras vencer a un Thunder que estaba plagado de jóvenes estrellas, que a la postre harían sus maletas para salir de Oklahoma y brillar en otras franquicias. Tal es el caso de Harden y Durant quienes están juntos de nueva cuenta con los Nets con la encomienda de destronar al Rey, quien sigue dominando la liga y ahora con los Lakers buscará el bicampeonato en la presente campaña.

“Simplemente no somos lo suficientemente buenos, obviamente la química, el talento, simplemente todo”, dijo Harden tras la derrota ante los Lakers del martes por la noche. “Amo esta ciudad; literalmente he hecho todo lo que puedo. Esta situación es una locura. Es algo que no creo que se pueda arreglar”, agregó.

Sus plegarias fueron escuchadas y apenas unas horas después, el miércoles por la tarde, los Nets ya habían hecho la apuesta más grande en su historia para llevar a ‘La Barba’ a Brooklyn. Con Kyrie Irving y Durant a lado, Harden no tiene excusa alguna, la única meta en la Gran Manzana ahora son Las Finales, en donde es muy probable que se enfrente a LeBron, quien sentenció su salida de Houston.

El guardia de 31 años ha visto acción en ocho partidos en la presente campaña con números que demuestran su valor sobre la duela. Harden promedia 24.8 puntos por encuentro, además de 10.4 asistencias. Su incorporación a los Nets ha convertido a la ofensiva neoyorquina en un auténtico equipo de videojuegos con el talento que hay entre él, Irving y Durant.

