Jayson Tatum, jugador más joven en la historia de Celtics en llegar a 10 mil puntos

Jayson Tatum firmó 32 puntos y capturó 11 rebotes para conducir el sábado a los Celtics de Boston hacia una victoria de 124-112 sobre los Nets de Brooklyn. Tatum llegó a 10 mil puntos en su carrera. Alcanzó e hito en el segundo cuarto.

A sus 25 años, Tatum es el jugador más joven en la historia de la franquicia que ha logrado esa cantidad de unidades. El poseedor del récord anterior era Antoine Walker, quien arribó a los 10 mil tantos a los 26 años.

"Es difícil procesar esto", dijo Tatum. "Por el momento me parece un gran logro. Me siento extremadamente bendecido por ser parte de una franquicia tan grande. Y he sido afortunado también por estar en algunos equipos realmente buenos, tener algunos entrenadores verdaderamente buenos y obviamente contar con algunos grandes compañeros que me han ayudado a aportar 10 mil puntos en el camino".

Tatum fue uno de cinco jugadores que finalizaron con estadísticas de doble dígito por Boston. Los Celtics mejoraron a una foja de 5-0 en este comienzo de campaña.

"Él se presenta a trabajar todos los días", dijo el entrenador de Boston, Joe Mazzulla. "Dedica mucho trabajo, prácticamente su vida a esto. No se pierde un día, una práctica, un partido. Tiene una mentalidad abierta y quiere ser dirigido y guiado a un estándar más alto. Cuando entrenas a chicos así, siempre puedes sacar lo mejor de todos. Él es uno de los que marcan la pauta para nosotros".

